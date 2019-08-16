В Госдуме предложили штрафовать россиян за выгул опасных собак без намордника

Штраф за нарушение закона предлагают назначить от 30 до 50 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Штраф за нарушение закона предлагают назначить от 30 до 50 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Административном кодексе РФ может появиться статься о наказании за выгул опасных собак без намордника. Такое предложение глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев выдвинул в письме спикеру госдумы Вячеславу Володину.

Со слов эксперта, закон «О жестоком обращении с животными» содержит данный запрет, однако никакое наказание нарушителям не грозит. Закон был принят в прошлом году.

Некоторые породы собак могут представлять опасность для окружающих, поэтому их хозяева обязаны соблюдать элементарные правила безопасности. Как сообщает RT, штраф за нарушение закона предлагают назначить от 30 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, нарушителей может ждать административный арест от пяти до десяти суток или обязательные работы до 30 часов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что собака покусала двухлетнюю петербурженку.