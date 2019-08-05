Двухлетнюю девочку в Петербурге покусала собака

В воскресенье вечером, 4 августа, в отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга поступила информация о получении травм двехлетней девочкой.

В детскую городскую больницу была доставлена двухлетняя девочка. У ребенка зафиксированы укушенная рана на лице и перелом носа, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, на девочку напала неизвестная собака на территории детской площадки, которая находится на Дальневосточном проспекте. По словам матери пострадавшей, собака напоминает породу Лайка, однако рядом с ней никого не было.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного инцидента. Состояние ребенка в порядке.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мигрант из Узбекистана изнасиловал 13-летнего сына своей землячки в Петербурге.