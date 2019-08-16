За незаконную продажу алкоголя предпринимателя отправили на исправительные работы

Суд признал виновным предпринимателя, который незаконно торговал алкоголем в Санкт-Петербурге. Теперь его направили на исправительные работы.

Предприниматель Владимир Соколов продавал в одном из продуктовых магазинов по Шлиссельбургскому проспекту алкогольную продукцию без лицензии . В результате проверки из магазина изъяли 17- литров спиртного почти на 70 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура города, ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности за торговлю алкоголем, но уроком это ему не послужило.

Возбуждено уголовное дело. Соколов свою вину признал, суд назначил ему 6 месяцев исправительных работ.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании злоумышленника, который проник в бизнес-центр и вынес оттуда имущества на 30 тыс. рублей.