За незаконную продажу алкоголя предпринимателя отправили на исправительные работы

За незаконную продажу алкоголя предпринимателя отправили на исправительные работы
Обвиняемый уже привлекался к административной ответственности. Фото: pixabay.com

Суд признал виновным предпринимателя, который незаконно торговал алкоголем в Санкт-Петербурге. Теперь его направили на исправительные работы.

Предприниматель Владимир Соколов продавал в одном из продуктовых магазинов по Шлиссельбургскому проспекту алкогольную продукцию без лицензии . В результате проверки из магазина изъяли 17- литров спиртного почти на 70 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура города, ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности за торговлю алкоголем, но уроком это ему не послужило.

Возбуждено уголовное дело. Соколов свою вину признал, суд назначил ему 6 месяцев исправительных работ.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании злоумышленника, который проник в бизнес-центр и вынес оттуда имущества на 30 тыс. рублей.

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За незаконную продажу алкоголя предпринимателя отправили на исправительные работы
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