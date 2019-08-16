Новым министром ЕЭК станет советник президента Глазьев

Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую.

Новую кандидатуру на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии приняли правительства Евразийского экономического союза, осталось дождаться одобрения главами государств ЕЭС.

Сергей Глазьев прийдет на смену действующему министру Татьяне Валовой. В Чулпон-Ате 9 августа прошло заседание межправсовета, по данным ТАСС, на нем также позитивно отреагировали на нового кандидата в министры.

Последним этапом станет утверждение членов ВЕЭС 1 октября в столице Армении, городе Ереван.

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