Новым министром ЕЭК станет советник президента Глазьев

Новым министром ЕЭК станет советник президента Глазьев
Сергей Глазьев выдвинут на пост министра ЕЭС. Фото: официальный сайт политика

Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую.

Новую кандидатуру на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии приняли правительства Евразийского экономического союза, осталось дождаться одобрения главами государств ЕЭС.

Сергей Глазьев прийдет на смену действующему министру Татьяне Валовой. В Чулпон-Ате 9 августа прошло заседание межправсовета, по данным ТАСС, на нем также позитивно отреагировали на нового кандидата в министры.

Последним этапом станет утверждение членов ВЕЭС 1 октября в столице Армении, городе Ереван.

Ранее GazetaSPB сообщила о реакции датских политиков на желание Трампа выкупить Гренландию.

ЕЭС министр ЕЭС политика сергей глазьев
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Л1 Павел Андреев подал заявку на регистрацию товарного знака ЛЭК
Рособрнадзор проанализировал школьные оценки
Новым министром ЕЭК станет советник президента Глазьев
Тротуары Невского проспекта хотят оградить заборами
В Санкт-Петербурге откроется отделение рассеянного склероза
Женщинам разрешили несколько сотен «мужских» профессий в России
Ушла из жизни принцесса Нидерландов Кристина
Опубликовали видео с тестирование эскалаторов