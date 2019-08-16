СК завел уголовное дело после гибели людей в Волхове

СК завел уголовное дело после гибели людей в Волхове
В Волхове погибли два человека. Фото: Pixabay.com

Они скончалась в результате обрушения нежилого здания.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщает СУК РФ по Ленинградской области. Все случилось в Волхове –там решили снести завод «Пикалевская сода», в результате чего обрушилась стена.

Из-за этого погибло два человека – сотрудники правоохранительных органов считают, что это произошло в следствие нарушений правил безопасности при ведении строительных работ. По предварительным данным, демонтажем здания занималась компания «Интеко».

Сейчас допрашивают очевидцев, а также проводят необходимые судебные экспертизы. Пока никаких подробностей не разглашается.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Василеостровском районе обрушился балкон в жилом доме. Свидетели произошедшего пишут, что никто не пострадал. Автор публикации опубликовал фотографию, на которой видно, как часть фасадной конструкции здания разбилась на асфальте.

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