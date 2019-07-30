В Василеостровском районе обрушился балкон в жилом доме

. Инцидент произошел в доме 2 по Шкиперскому протоку в Василеостровском районе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

. Инцидент произошел в доме 2 по Шкиперскому протоку в Василеостровском районе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

По словам очевидцев, балкон рухнул внезапно. Пострадавших нет.

Об обрушении балкона сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в соцсети «ВКонтакте» 30 июля. Инцидент произошел в доме 2 по Шкиперскому протоку в Василеостровском районе Петербурга. Свидетели произошедшего пишут, что никто не пострадал. Автор публикации опубликовал фотографию, на которой видно, как часть фасадной конструкции здания разбилась на асфальте.

Год назад Gazeta.SPb сообщала о падении балкона с фасада этого же здания. Жилой дом в Василеостровском районе Петербурга остался без балкона вечером 20 июня. Рухнувший с 6-го этажа бетон никого не задел.

«Управляющая компания регулярно обследовала фасад, угрозы обрушения не было», – заверили чиновники.

Известно, что здание было построено в 1937 – 1939 годах в стиле сталинского неоклассицизма.