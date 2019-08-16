Во Всеволожском районе тушили частный дом и хозпостройку

Огонь успел распространиться почти на 100 квадратных метров.

Об этом стало известно поздно вечером 16 августа. Обо всем сообщают в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в садовом некоммерческом товариществе Варколово-1 во Всеволожском районе региона. Там загорелся частный дом и хозпостройка.

О пожаре сообщили местные жители – на место незамедлительно прибыли 12 спасателей и три единицы техники. Пожар поглотил 88 квадратных метров, возгорание удалось ликвидировать к половине 10-го вечера.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пока что пожарные не могут установить, что стало причиной инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что тысяча “квадратов” промзоны на Пулковском горели 7 часов. Сначала рейтинг пожара подняли до 1-бис, затем до №2: чтобы не допустить распространения огня, спасатели вызвали подкрепления. Они прибыли: на месте работали 21 экипаж МЧС и 98 пожарных. Приехала даже химико-радиометрическая лаборатория.