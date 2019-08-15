Тысяча “квадратов” промзоны на Пулковском горели 7 часов

Почти сотня пожарных занималась тушением пожара на юге Петербурга.

Пожар на Пулковском шоссе потушили. На ликвидацию возгорания ушло свыше 7 часов.

Сообщение о пожаре в Московском районе Петербурга поступило в 12:27, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 15 августа. Пожарные прибыли на место через 6 минут, но у дома 103 им пришлось провести весь рабочий день.

Сначала рейтинг пожара подняли до 1-бис, затем до №2: чтобы не допустить распространения огня, спасатели вызвали подкрепления. Они прибыли: на месте работали 21 экипаж МЧС и 98 пожарных. Приехала даже химико-радиометрическая лаборатория.

Складируемые товары в одноэтажном здании разгорелись на площадь в 1000 м2. Пожар смогли потушить только к 19:50.

Ранее GazetaSPb сообщила, что вчера на Васильевском острове тушили другой крупный пожар: на Малом проспекте горел бизнес-центр.