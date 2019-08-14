Пожар в БК «Ленинградец» удалось локализовать

Огонь успел охватить 600 квадратных метров.
Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщают очевидцы.
Крупный пожар на Малом проспекте В.О. тушат уже несколько часов. Все началось с возгорания крыши – изначально огонь распространился на 200 «квадратов». Из здания успели вывести 550 человек, кажется, никто не пострадал.
Постепенно пожар усиливался, площадь возросла до 600 квадратных метров. Его тушат 157 человек и 40 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Помимо прочего, на место также собирался вылететь пожарный вертолет.
Местные жители жалуются на запах гари – он добрался даже до станции метро «Василеостровская».
Напоминаем, что за сегодня в Санкт-Петербурге случилось несколько крупных пожаров – горел автомагазин и автобус, который вез гостей на свадьбу. По предварительным данным, все остались живы.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Малый проспект В.О. перекрыли из-за пожара, пробки достигли 7 баллов.