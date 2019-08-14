Пожар в БК «Ленинградец» удалось локализовать

Пожар в БК &#171;Ленинградец&#187; удалось локализовать
Огнем охвачена крыша. Фото: https://vk.com/spb_today

Огонь успел охватить 600 квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщают очевидцы.

Крупный пожар на Малом проспекте В.О. тушат уже несколько часов. Все началось с возгорания крыши – изначально огонь распространился на 200 «квадратов». Из здания успели вывести 550 человек, кажется, никто не пострадал.

Постепенно пожар усиливался, площадь возросла до 600 квадратных метров. Его тушат 157 человек и 40 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Помимо прочего, на место также собирался вылететь пожарный вертолет.

Местные жители жалуются на запах гари – он добрался даже до станции метро «Василеостровская».

Напоминаем, что за сегодня в Санкт-Петербурге случилось несколько крупных пожаров – горел автомагазин и автобус, который вез гостей на свадьбу. По предварительным данным, все остались живы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Малый проспект В.О. перекрыли из-за пожара, пробки достигли 7 баллов.

бц ленинградец пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гренадерский мост разведут в ночь на пятницу
Глава МВД по Приморскому району ушёл в отставку
Медведев рассказал, что Рибалта собирался уходить из «Зенита»
Пожар в БК «Ленинградец» удалось локализовать
Девушка сварила яйцо по рецепту из интернета и поплатилась зрением
В Киришском районе задержали мужчину, подозреваемого в насилии над ребенком
Малый проспект В.О. перекрыли из-за пожара, пробки достигли 7 баллов
Огнем охвачено 600 «квадратов» БЦ «Ленинградец»