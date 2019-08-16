В ночной аварии на «Коле» погиб человек

Еще два человека госпитализированы.
Все случилось в ночь с 16 на 17 августа в Волховском районе Ленинградской области. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на 99 километре автодороги «Кола». Дорогу не поделили «Фольксваген» и «Мазда» – один въехал в другой автомобиль, в результате чего «Мазда» съехала в кювет и перевернулась.
На этом все не закончилась – «Фольксваген» в результате удара влетел в грузовик с полуприцепом. Фура тоже оказалась в кювете, легковушка загорелась.
В итоге водитель машины погиб на месте от полученных травм. Мужчина, сидевший за рулем грузовика, а также владелец «Мазды» госпитализированы.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что три человека пострадали в ДТП со «скорой» в Пушкине. По предварительным данным, легковушка ехала по второстепенной дороге и отказалась уступать бригаде «скорой», из-за чего и произошло ДТП. В результате пострадали три человека – водитель автомобиля, мужчина-фельдшер и мужчина-врач.