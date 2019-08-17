“Зенит” на месяц потерял Малкома и Дриусси

“Зенит” на месяц потерял Малкома и Дриусси
Сроки восстановления - 3-4 недели. Фото: "Зенит"

Нападающие не смогут принять участие во встрече с “Ахматом”.

Себастьян Дриусси и Малком пропустят матч “Зенит” — “Ахмат”. Нападающие получили травмы.

Пока что предполагается, что футболисты восстановятся за 3-4 недели, сообщает “Зенит” 17 августа. Точно можно будет сказать лишь после еще одного медицинского обследования.

Дриусси не смог продолжать матч с ”Динамо” после повреждения. Против Малкома на том же матче нарушили правила — игрока удалили с поля после получения второй желтой карточки.

Малком перешел в “Зенит” 2 августа — клуб Санкт-Петербурга заплатил за форварда “Барселоны” 40 млн евро.

“Зениту” сегодня предстоит сыграть против чеченцев. Матч начнется в 19 часов, о чем GazetaSPb ранее сообщила. Состав пока не объявлен. В последние матчи «Зенит» предпочитал начинать с тремя нападающими впереди — Дриусси, Азмуном и Дзюбой.

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