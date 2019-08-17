Труп с именем убийцы в кулаке нашли на остановке в Ленобласти

Под одеждой мужчины обнаружили заявление в прокуратуру Петербурга.

Труп с ножевыми ранениями нашли на автобусной остановке в Ленобласти. Мужчина направлялся на встречу с прокурором в Санкт-Петербург из Лужского района.

Как стало известно GazetaSPb 17 августа, мужчину обнаружили в пятницу 16 августа недалеко от деревни Жилое Рыдно. Всего на теле нашли 16 следов от ударов ножом. Правоохранительные органы Ленобласти возбудили уголовное дело.

Криминалисты обнаружили жетон с фамилией “Соколов” в зажатом кулаке убитого. Под одеждой жертвы лежало заявление в прокуратуру: автор утверждал, что некий Соколов задолжал ему 15 тысяч, но не отдает долг и грозит убийством.

В деревне Жилое Рыдно, по данным в сети, к 2017 году осталось лишь два жителя. Вероятно, полиция начнет проверять все ближайшие населенные пункты в поисках загадочного Соколова.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржец защищал торговое место на Салова с травматическим пистолетом.