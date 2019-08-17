Торговое место на Салово петербуржец защищал с травматом

Были госпитализированы несколько участников. Baltphoto/ Елена Яковлева

Были госпитализированы несколько участников. Baltphoto/ Елена Яковлева

В ходе драки за торговое место на рынке Фрунзенского района мужчина применил травматический пистолет.

Конфликт на улице Салова произошел 16 августа. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате драки пострадали несколько ее участников.

Прибывшая на место машина скорой помощи госпитализировала пострадавших в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного нанесения вреда. Полиция изучает детали происходящего и устанавливает причастных к инциденту.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что задержанных в результате кражи изобличили в еще нескольких ограбления. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе. Полиция рассматривает их причастие к похожим преступлениям.