Ранее задержанных за кражу изобличили в еще одном ограблении

Ранее обвиняемых задержали за кражу более 4 млн рублей из банкомата. Фото: pixabay.com

Ранее обвиняемых задержали за кражу более 4 млн рублей из банкомата. Фото: pixabay.com

Полиция нашла злоумышленников, похитивших денежные средства из банкоматов Петербурга и Зеленогорска, а также совершивших серию краж терминалов оплаты.

Общая сумма грабежей с апреля по май настоящего года составила 2,1 млн рублей.

Сотрудники полиции изобличили граждан, которых ранее задержали за кражу более 4 млн рублей из банкомата в Сестрорецке. Задержание случилось 6 августа.

В результате следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска изобличили задержанных в ограблении трех терминалов оплаты в Невском и Московском районах города, а также в магазинах Зеленогорска.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Злоумышленников проверяют на причастность похожих преступлений.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Петербурге проводится проверка в отношении матери, которую нашли около супермаркета в нетрезвом виде с 4-летней дочерью.