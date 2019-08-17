Одиночные пикеты в поддержку Москвы устроили у Гостиного двора

Полиция Петербурга задержала 10 человек, одного активиста уже отпустили.

В Санкт-Петербурга прошли одиночные пикеты в поддержку кандидатов в “Мосгордуму”. Полиция Санкт-Петербурга задержала 10 человек, сейчас как минимум одного активиста уже отпустили.

Акция у Гостиного двора началась в субботу в 14:00, сообщает telegram-канал “Помощь задержанным СПБ” 17 августа. По данным “ОВД-инфо”, одного из задержанных отпустили без составления бумаг, но забрали у него плакаты. По предварительной информации, в центр Санкт-Петербурга приехал омбудсмен Александр Шишлов.

Петербуржцы выказывают поддержку кандитатам на выборы в Москве уже не в первый раз — ранее жители Северной столицы собирались на площади Ленина 3 августа. Тогда согласованная акция, по данным различных наблюдателей, собрала от 1 до 2 тысяч человек, о чем GazetaSPb сообщила ранее. Сегодня на пр. Сахарова в Москве прошла согласованная акция партии КПРФ, на нее пришли около 4 тысяч человек, по данным МВД Москвы.