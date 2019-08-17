Три ребенка стали жертвами сексуального насилия в Ленобласти

В двух случаях главными подозреваемыми стали отцы жертв.

В пятницу полиция Санкт-Петербурга и Ленобласти приняла заявления о трех случаях сексуального насилия в отношении детей. В двух случаях основными подозреваемыми являются отцы жертв.

Как стало известно GazetaSPb 17 августа, жительница Санкт-Петербурга написала заявление на своего мужа, который якобы почти целый год насиловал их общую дочь в Гатчине. Пока что таксист отпущен с обязательством о явке. В полицию Гатчинского района обратился и врач, он рассказал, что неизвестные затащили его дочь 10 лет в машину и подвергли насилию.

Наконец, пенсионерка из Мурино обратилась в полицию по поводу сексуального насилия над ее внуком. Его отец изобличен в преступлении, известно, что он развращал сына в течение 2 лет. Полиция возбудила дело.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Киришском районе Ленобласти задержали подозреваемого в насилии над ребенком.