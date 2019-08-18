Дзюба против Глушакова: Судья не понравился никому — но по разному

Ничья, которой завершился матч между «Зенитом» и «Ахматом» продолжает волновать как фанатов, так и непосредственных участников.

Если главный тренер «Зенита» выразился дипломатично, то его нападающий Виктор Дзюба напрямую обвинил судью в том, что результаты матча слабо коррелируют с тем, что реально происходило. В свойственной ему манере, он назвал главного арбитра встречи Александра Матюнина «главным героем матча».

По мнению нападающего, судья недостаточно адекватно раздавал «карточки», что не только не приводило к удалению нарушавших правила, но, напротив, мешало играть тем, кто никаких правил не нарушал.

«Такое судейство — это позор. Когда игроки валяются по 15 минут, когда вратарь мяч выбивает по 20 минут — судья даже желтую не показал», — приводит его слова «Чемпионат».

Впрочем, центральный полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, возможно, только и ждал, чтобы тоже поучаствовать в поиске виноватого. По его мнению, если уж кому и можно употреблять слово «позор», то игрокам «Ахмата».

«Конечно, позор, когда дома в меньшинстве теряют очки, когда у нас удаляют игрока, а у них Смольникова не удаляют. Когда желтые карточки не показываются игрокам, которые с двух ног катятся — это не позор?», — вопросил Глушаков.

Напомним, ранее GazetaSPb приводила мнение тренера «Зенита» Сергея Семака как об арбитре, так и о причинах ничьей.