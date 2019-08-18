В США самолёт упал на жилой дом

Легкомоторный самолёт с экипажем в три человека упал на сельский дом в районе города Покипси (штат Нью-Йорк).

По данным ABC, самолёт Cessna 303, следовавший из аэропорта на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) в район Датчесса той же региональной единицы. Однако по неизвестным пока причинам, в небе начались неполадки и в районе 13:00 по Вашингтону, самолёт при попытке посадки врезался в дом.

Из находившихся на борту членов экипажа один погиб, состояние выживших удовлетворительное. За жизнь одного из обитателей дома, куда приземлилась авиамашина, на данный момент сражаются врачи, состояние другого стабильное. Ещё один пропал без вести.

Ранее GazetaSPb передавала, что по информации, обнародованной накануне, экс-глава Украины Петр Порошенко имеет шансы познакомиться с США куда ближе, чем ему бы, возможно, хотелось.