Американский миллиардер: в США на Порошенко заведено несколько уголовных дел

Петр Порошенко далеко не у всех соотечественников вызывает теплые чувства. Фото: wikimedia.org

Петр Порошенко далеко не у всех соотечественников вызывает теплые чувства. Фото: wikimedia.org

Миллиардер Сэм Кислин заявил, что за пять лет пребывания на посту главы Украины, Петр Порошенко вывел из страны как минимум 8 миллиардов долларов.

Соответствующую информацию он довёл до сведения всех любопытствующих в интервью изданию «Страна.ua». И добавил небезынтересную информацию — во первых, в число «плохих парней» он записал не только Порошенко, но и действующего Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Им достались эпитеты коррупционеров. Кроме того, Кислин, как уроженец Украины, в высокие идеи не верит и убеждён, что обозначенные граждане не работали «на свои карманы и украли очень много денег».

Впрочем, возможно, возмездие не за горами. По словами американского миллиардера советско-украинского производства, на сегодняшний день в США на бывшего главу государства заведено целый ряд уголовных дел, одно из них — о возможном факте вывода за границу транша МВФ в размере миллиарда долларов.

Ранее, во время президентства Порошенко, Сэм Кислин был признан нежелательным гражданином на территории Украины. Однако иногда они возвращаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в двадцатых числах сентября Петербург готов принять муниципальный форум стран БРИКС.