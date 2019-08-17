В сентябре Петербург примет форум БРИКС

Международный муниципальный форум БРИКС пройдёт в Северной столице 20-22 сентября 2019 года.

По полученной информации, новая площадка даст возможность странам-участникам (а именно, Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР) начать реализовывать концепцию межмуниципального сотрудничества. Организаторы надеются, что форум станет не просто местом для хорошего времяпровождения, но в его рамках будут достигнуты конкретные договорённости, которые затем переродятся в проекты. О том же говорит официальное название его концепции — «От слов к делу».

В работе форума примут участие делегации пяти стран: политики, бизнесмены, эксперты и аналитики. Речь будет идти сразу о многих направлениях возможного совместного развития: экономике, научному прогрессу и цифровизации муниципалитетов, туризму, медицине, сохранению традиций и экспорту культуры, экологическим проблемам, и, конечно же, спорту — как тому, что сплачивает и даёт взаимопонимание людям даже самых разных культур.

По завершению форума, участники смогут провести переговоры на контактно-кооперационой бирже, что, по задумке авторов, должно привести к подписанию протоколов о намерениях, договоров, контрактов и международных соглашений. Главная же цель мероприятия — формирование «дорожной карты» взаимодействия муниципалитетов стран БРИКС.

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