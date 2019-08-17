Правозащитники призвали остановить процесс по «Boeing MH17»

Глава неправительственной организации «Международное движение за справедливый мир» (JUST) Чандра Музаффар заявил, что судебный процесс по делу о крушении пассажирского самолёта над Донбассом в 2014-м году нужно приостановить.

Её заявление поддержало ещё несколько неправительственных организаций Малайзии. По их словам, передаёт Malaymail, вскорости они обратятся непосредственно к Премьер-министру страны с просьбой предотвратить суд над четырьмя «ополченцами» из Донецкой народной республики, которых заочно обвиняют в гибели самолёта. Процесс, напомним, начнётся в марте 2020-го года.

Меж тем, в компетентность международных расследователей верят на все. Так, Чандра Музаффар сегодня официально заявил, что официальная версия международной группы расследования (в соответствие с ней, «Боинг» был сбит ракетой ПВО, запущенной из комплекса «Бук») есть не что иное как «ложь».

Официальная позиция Совместной комиссии по расследованию трагедии — оружием, уничтожившим авиасудно, стала установка «Бук», ранее находившаяся в 53-й зенитно-ракетной бригаде Министерства обороны РФ. В июне текущего года были озвучены имена виновных, все они на момент событий были высокими военными чинами самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Гибель «Боинга» в небе над восставшими территориями Украины — одна из самых трагичных страниц восстания. Уничтоженный неизвестными, самолёт взорвался в воздухе. Шансов у пассажиров или экипажа не было. На борту рейса Малазийских авиалиний погибло 298 человек.

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