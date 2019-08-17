Треть британцев хочет покинуть ЕС любой ценой — остальные надеются поторговаться

Лишь 34% жителей Великобритании одобряют планы премьер-министра Бориса Джонсона, который ранее заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября 2019 года — вне зависимости от того, будут или нет продолжены переговоры с Брюсселем.

Соответствующие данные приводит The Independent на основании осуществленного изданием опроса. 49% респондентов по прежнему уверены, что Джонсону следует просить об отсрочке Brexit, а то и вовсе провести новый референдум. Впрочем, даже из числа тех, кто поддерживает жёсткую позицию Джонсона лишь 19% респондентов считают, что за оставшиеся до конца октября два с половиной месяца правительству удастся выторговать для себя лучшие условия чем те, которые были предложены предыдущему кабинету Терезы Мэй.

42% населения также считает, что у парламентариев должна быть возможность заблокировать Brexit без сделки, если он всё же состоится. Впрочем, на подобные настроения Джонсон ранее уже реагировал, отметив, что не исключает возможности приостановки парламентских заседаний в ключевые дни.

Напомним, Великобритания должна была попрощаться с Евросоюзом 29 марта 2019 года — однако условия, достигнутые в ходе переговоров, не удовлетворили палату общин и финальный договор так и не был принят. Это привело к отставке Мэй — а пришедший на её смену Борис Джонсон своим лейтмотивом взял заявление о том, что страна выйдет из объединённой Европы вне зависимости от того, что ей предложат — и предложат ли вообще.

Ранее GazetaSPb передавала, что в Гонконге полмиллиона человек вышли на улицу, чтобы поддержать полицейских.