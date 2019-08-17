Треть британцев хочет покинуть ЕС любой ценой — остальные надеются поторговаться

Треть британцев хочет покинуть ЕС любой ценой &#8212; остальные надеются поторговаться
Великобритания уже несколько раз переносила сроки Brexit. Фото: pixabay.com

Лишь 34% жителей Великобритании одобряют планы премьер-министра Бориса Джонсона, который ранее заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября 2019 года — вне зависимости от того, будут или нет продолжены переговоры с Брюсселем.

Соответствующие данные приводит The Independent на основании осуществленного изданием опроса. 49% респондентов по прежнему уверены, что Джонсону следует просить об отсрочке Brexit, а то и вовсе провести новый референдум. Впрочем, даже из числа тех, кто поддерживает жёсткую позицию Джонсона лишь 19% респондентов считают, что за оставшиеся до конца октября два с половиной месяца правительству удастся выторговать для себя лучшие условия чем те, которые были предложены предыдущему кабинету Терезы Мэй.

42% населения также считает, что у парламентариев должна быть возможность заблокировать Brexit без сделки, если он всё же состоится. Впрочем, на подобные настроения Джонсон ранее уже реагировал, отметив, что не исключает возможности приостановки парламентских заседаний в ключевые дни.

Напомним, Великобритания должна была попрощаться с Евросоюзом 29 марта 2019 года — однако условия, достигнутые в ходе переговоров, не удовлетворили палату общин и финальный договор так и не был принят. Это привело к отставке Мэй — а пришедший на её смену Борис Джонсон своим лейтмотивом взял заявление о том, что страна выйдет из объединённой Европы вне зависимости от того, что ей предложат — и предложат ли вообще.

Ранее GazetaSPb передавала, что в Гонконге полмиллиона человек вышли на улицу, чтобы поддержать полицейских.

Brexit борис джонсон великобритания евросоюз ес тереза мэй
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Правозащитники призвали остановить процесс по «Boeing MH17»
Треть британцев хочет покинуть ЕС любой ценой — остальные надеются ...
В Гонконге полмиллиона человек вышло, чтобы поддержать полицейских
Семак: судейство в матче с «Ахматом» не понравилось абсолютно
Сергей Семак рассказал, почему «Зенит» не одолел «Ахмат»
Минздрав поборется с курильщиками руками работодателей
Женщина родила близнецов с разницей в два с половиной месяца
Фанаты “Зенита” пришли в ярость из-за судейства на матче с “Ахматом”