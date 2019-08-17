В Гонконге полмиллиона человек вышло, чтобы поддержать полицейских

Поддержать полицейские силы, которые вот уже несколько месяцев противостоят протестующим на улицах Гонконга, пришло 476 тысяч человек. Или 108 тысяч — оценки разнятся

Разница в цифрах объясняется тем, что первая цифра приводится организаторами мероприятия, а вторая — непосредственный подсчёт полицейскими

Началось мероприятие с видеоролика, в котором протестующие били полицейских, а полицейские более или менее жёстко задерживали протестующих в ходе последних месяцев уличного противостояния. Отмечается, что некоторые митингующие принесли на акцию флаг материкового Китая. Призывы, звучавшие со сцены, были типичными для подобного рода мероприятия — «остановите насилие», «молодёжь, хватит разрушать нашу страну», «не позволяйте Гонконгу скатиться в Хаос», передаёт Hong Kong Free Press.

Одновременно с этим шёл и митинг протестующих — на этот раз учителей, собравших 8,3 и 22 тысячи человек по оценкам полиции и организаторов соответственно.

Напомним, что на данный момент продолжается 11-я неделя массовых протестов в Гонконге. Официальный повод — законопроект об экстрадиции в Китай. Но на сегодняшний день протестующие требуют так же освободить всех задержанных в ходе протестов (дав им гарантии, что они не будут преследоваться в дальнейшем), демократизировать выборную систему в городе (всеобщее избирательное право на выборах главного министра и совета по вопросам законодательства), а также устроить независимое расследование полицейской жестокости.

Ранее GazetaSPb передавала, что «Зенит» недоволен тем, как судили его матч с «Ахматом».