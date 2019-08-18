Таксистам, возможно, позволят платить меньше налогов

Таксистам, возможно, позволят платить меньше налогов
Госавтоинспекция ловит таксистов на нарушениях. Фото: pixabay.com

Принципиально вопрос о том, чтобы позволить таксистам работать, используя налоговый режим (или, скорее, налоговую скидку) «самозанятых». Но есть и проблемы.

По словам первого вице-премьера правительства России, министра финансов России Антона Силуанова, вопрос сейчас прорабатывается в недрах ведомства, однако его реализация потребует увеличение контроля за таксистами. В частности, приводит ТАСС слова министра, необходимо контролировать состояние здоровья и режим работы таких водителей, над которыми уже не будет никаких начальников и контролёров.

«У нас очень много происходит ДТП, в том числе среди перевозчиков по тем водителям, которые работают с утра до вечера, не имеют никаких ограничений по времени работы», — отметил Силуанов.

На сегодняшний день официально работать таксистом можно либо нанявшись в фирму, имеющую соответствующую лицензию — либо зарегистрировавшись как ИП, после чего заключить договор с сервисом-агрегатором.

Силуанов пообещал, что подключит к проработке возможности реализации данной инициативы Министерство транспорта.

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