В США оценили Российский флот

Россия делает у пор на малые корабли.

Военно-морской флот России активно развивается, делая упор на малые корабли. Американское издание National Interest пишет, что флот России и флот Соединенных Штатов – это две противоположные концепции, каждая из которых отражает уникальную стратегию, историю, промышленность и географические условия государства.

Военно-морские силы США делают акцент на крупных кораблях, пользуется серьезным мировым финансированием. В свою очередь российский флот выигрывает за счет небольших современных ракетных корабле по типу «Смерча». Преимуществом таких судов являются крылатые ракеты «Калибр», которыми оснащена вся подобная техника.

Также в издании отмечается, что хоть эти судна и малы, их мощность достаточно высока. А «Калибры» попадают по целям, находящимся в Сирии даже не покидая территории российских вод.

National Interest в качестве вывода своего анализа заключает, что флот Российской Федерации в целом соответствует доктрине страны. Авторы статьи выстраивают такую мировую иерархию: У Китая больше всего кораблей, у США корабли крупнее всего, России отводится третье место.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, как в США обвинили Россию в краже ракетных технологий.