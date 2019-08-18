20 тонн томатов приготовили для драки

Фестиваль «Томатина» впервые в Санкт-Петербурге состоится уже сегодня, помидоры ждут своего часа.

Сегодня 17 августа в 15:00 начнется впервые проводимый в Петербурге фестиваль «Томатина». Организаторы мероприятия закупили 20 тонн красных томатов для большой драки. Сейчас орудия боя расфасованы по коробкам, но по данным некоторых СМИ, за два часа до начала все помидоры будут отправлены на место встречи.

Томатные бои пройдут на стадионе «Кировец», все желающие смогут приобрести билеты на входе. Помимо драк, также можно будет поиграть в бейсбол и волейбол, но мяч заменят томаты. Кроме того, на территории фестиваля каждый сможет побороться с родео-быком и искупаться в бассейнах

Территория «Томатины» оснащена раздевалкой, душем, камерами хранения и гардеробами.

Напомним, что исторически данный вид развлечений сложился в Испании и проводится ежегодно в последнюю неделю лета, в знак прощания с уходящим сезоном.

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