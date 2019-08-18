Завершился региональный этап фестиваля дворового спорта

В Ленобласти прошел финал пятого летнего фестиваля.
После серии отборочных туров команды сразились в финале. В общекомандном зачете победил Гатчинский район, он же вышел вперед и по другим дисциплинам.
Жюри определило победителей так:
Бадминтон (общекомандный зачет) – Гатчинский район;
Стритбол (юноши) – Всеволожский район;
Стритбол (девушки) – Гатчинский район;
Мини-футбол – Лужский район;
Перетягивание каната – Гатчинский район.
Напомним, что 2019 год – год Здорового Образа Жизни в Ленинградской области. В этом году состоялся уже пятый по счету всероссийский фестиваль дворовых и национальных видов спорта.
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