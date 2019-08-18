Шойгу приглашает НАТО на Армейские игры

Цель: оценить военные силы друг друга без войны.

Принять участие в международных Армейский играх странам НАТО снова предложил Сергей Шойгу. Министр обороны России помимо этого рассказал, что российские военнослужащие с удовольствием посоревнуются с командами союза.

Также Шойгу отметил, что изучить и понять друг друга лучше на игровом поле, чем, когда предоставится другой случай, которого хочется избежать. Помимо всего прочего в эфире телеканала Россия-1 министр подчеркнул, что Армейские игры как соревнование изначально имело международный статус. А страны альянса и ранее приглашались к участию.

Называя причины отказа стран НАТО от участия в соревнования, Сергей Шойгу сделал акцент на экономических причинах. По его мнению, государства боятся продемонстрировать несостоятельность своей военной техники, что повлечет в свою очередь снижению продаж в этой сфере и, как следствие, материальным убыткам.

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