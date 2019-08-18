В «Магните» установили систему оплаты покупок через скан лица

В одном из магазинов в Краснодаре тестируют новую технологию списания средств.

Стало известно о тестировании, которое проходит в Краснодаре в одной из точек сети супермаркетов «Магнит».

Как сообщает RNS, устройство будет распознавать лицо покупателя, а затем списывать средства с его личного счета.

Система «Selfietopay» должна позволить расплачиваться за товары без помощи наличных, банковской карты или телефона, и попросту не носить их с собой. Технологическая новинка также поможет сократить очереди в магазинах и время, затрачиваемое на оплату.

Пока проект запустили только в одном магазине Краснодара, но в скором времени такая услуга появится еще в одной точке. Параллельно с этим руководство сети рассматривает сотрудничество и с другими компаниями по производству программно-аппаратного комплекса, чтобы сделать выбор в пользу наиболее оптимального и безопасного варианта.

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