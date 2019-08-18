IKEA занялась разработкой «умного дома»

IKEA занялась разработкой «умного дома»
IKEA продолжит заниматься технологичными товарами для дома. Фото: Pixabay

Компания сообщила об организации нового сектора по работе с технологиями и продукцией для «умного дома».

Шведская компания по производству и продаже товаров и мебели для дома сообщила о начале разработок и активном вложении средств в технологии и товары для «умного дома». На своем сайте торговая сеть опубликовала свои планы в заявлении на официальном сайте, как сообщает ТАСС.

В тексте заявления рассказывается о новом структурном подразделении компании, которое создано специально для активного финансирования и работы над «умным домом».

Глава нового подразделения Бьорн Блок в своем сообщении подчеркнул, что цели нового проекта – это улучшение быта людей, а также выход за привычные рамки обстановки в доме.

\Ранее GazetaSPB сообщила об обнаружении алмазов, которые «помнят» как Земля столкнулась с Луной.

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IKEA занялась разработкой «умного дома»
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