Водители стоят в пробке на ЗСД из-за аварии: «Плачем и платим»

Водители стоят в пробке на ЗСД из-за аварии: &#171;Плачем и платим&#187;
Скорость движения составляет 7-14 км/ч. Фото: https://vk.com/spb_today

Петербуржцы возмущаются, что им приходится платить, хотя затор от них никак не зависит.

Все случилось сегодня вечером, 18 августа. Обо всем рассказывают очевидцы, которым приходится стоять в пробке на Западном Скоростном диаметре в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что затор образовался от «Скандинавии» до пункта оплаты. В общей сложности скорость потока составляет максимум 14 километров в час. Люди возмущаются, ведь они платят за время, проведенное на ЗСД. Они делятся саркастическими комментариями в комментариях, а также через «Яндекс. Пробки» – мол, стоим в пробке, плачем и платим.

«А что, статус платной дороги обязан как-то магическим образом защищать от аварий? Вот лафа была бы тогда»,

— шутит другой пользователь.

Другие просят водителей не отчаиваться и не плакать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ДТП с каршерингом пострадал мотоциклист.

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