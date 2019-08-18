Водители стоят в пробке на ЗСД из-за аварии: «Плачем и платим»

Петербуржцы возмущаются, что им приходится платить, хотя затор от них никак не зависит.

Все случилось сегодня вечером, 18 августа. Обо всем рассказывают очевидцы, которым приходится стоять в пробке на Западном Скоростном диаметре в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что затор образовался от «Скандинавии» до пункта оплаты. В общей сложности скорость потока составляет максимум 14 километров в час. Люди возмущаются, ведь они платят за время, проведенное на ЗСД. Они делятся саркастическими комментариями в комментариях, а также через «Яндекс. Пробки» – мол, стоим в пробке, плачем и платим.

«А что, статус платной дороги обязан как-то магическим образом защищать от аварий? Вот лафа была бы тогда»,

— шутит другой пользователь.

Другие просят водителей не отчаиваться и не плакать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ДТП с каршерингом пострадал мотоциклист.