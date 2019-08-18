Патриарх Кирилл прибыл в Петербург, где его встретил Беглов

Патриарх Кирилл прибыл в Петербург, где его встретил Беглов
Патриарх Кирилла прибыл в Петербург. Фото: https://vk.com/patriarhkirill

Он возглавит Всенощное бдение перед Преображением Господня, а потом проведет и сам праздник.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Обо всем сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Он прилетел в Санкт-Петербург пару часов назад – его в «Пулково» встречал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Уточняется, что они отправились на Всенощное бдение, а уже в понедельник патриарх Кирилл проведет праздник в Спасо-Преображенском соборе.

Напоминаем, что о приезде патриарха сообщили еще несколько дней назад. Его приезд стал важным событием для всех православных людей, проживающих в нашем городе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что патриарх Кирилл объяснил связь между богатством и спасением. Владыка подчеркнул, что богатство и положение в обществе не помогают человеку прийти к Богу. Он подчеркнул, что в Евангелии написано, что Бога “узрят” лишь чистые сердцем.

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