Мужчина порезал пассажиров вокзала в Германии, есть погибшие

В результате резни, от полученных травм на месте скончались два человека - 23-летний молодой человек и 32-летняя женщина. Фото: pixabay

В результате резни, от полученных травм на месте скончались два человека - 23-летний молодой человек и 32-летняя женщина. Фото: pixabay

Неизвестный злоумышленник, с ножом набросился на людей, находящихся на вокзале в немецком городе Изерлон.

Нападение произошло днем 18 августа. В результате резни, от полученных травм на месте скончались два человека — 23-летний молодой человек и 32-летняя женщина, которая была с двухмесячный ребенком. Младенец не пострадал.

После совершенного преступления преступник даже не предпринял попытки скрыться с места происшествия — он сел на землю и стал ждать правоохранительные органы. По данным местных СМИ, мужчина мог совершить преступлении на почве ревности, согласно информации изданий, убитая им женщина являлась его бывшей супругой, а молодой человек — ее новым возлюбленным.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

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