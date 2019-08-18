Из-за аварии перекрыто движение на площади Восстания

Непонятно, как именно все случилось. Фото: https://vk.com/spb_today

Непонятно, как именно все случилось. Фото: https://vk.com/spb_today

Пострадал ли кто-нибудь в ДТП – непонятно, но другим автомобилистам стоит быть внимательнее.

Все случилось в ночь с 18 на 19 августа в самом сердце Санкт-Петербурга. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста поделился фотографией, а также заявил, что из-за ночной аварии перекрыто движение на площади Восстания.

Участниками аварии стали двое – такси и автобус. Как именно все произошло – не рассказывается. Также неясно, находились ли люди в общественном транспорте и получил ли кто-нибудь травмы. Пока что официальные органы не комментировали инцидент.

Сотрудники правоохранительных органов уже находятся на месте и выясняю обстоятельства случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ДТП на КАД пострадали трое – среди них есть ребенок. Медики диагностировали у них травмы средней тяжести. Их жизням сейчас ничего не угрожает.