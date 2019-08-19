Названы главные признаки игромании

Названы главные признаки игромании
Неудачи в азартных играх приводят к долгам и психическим заболеваниям. Фото: pixabay.com

Жертвами игровой зависимости становятся молодые люди от 19 до 30 лет.

Британские психиатры назвали основные признаки игровой зависимости. В 2018 году в Великобритании 335 человек лечились от тяги к азартным играм. Ученые решили составить список наиболее явных симптомов, которые могут помочь окружающим обнаружить зависимость и вовремя принять меры.

Чаще всего жертвами игровой зависимости становятся молодые люди от 19 до 30 лет, сообщает журнал Королевского колледжа психиатров. Врачи назвали шесть основных симптомов: 1) плохой сон; 2) проблемы с алкоголем; 3) депрессия; 4) низкая самооценка; 5) расстройства психики из-за стресса; 6) тревожность.

Неудачи в азартных играх приводят к долгам и психическим заболеваниям. Зависимый может полностью разорвать все отношения с близкими людьми.

Игорный бизнес в РФ запрещен с 2009 года. Исключение составляют зоны в Крыму, на Алтае, в Краснодарском и Приморском краях, в Калининградской области.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Ленобласти две женщины держали подпольное казино.

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Названы главные признаки игромании
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