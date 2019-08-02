В Ленобласти две женщины держали подпольное казино

По подозрению в причастности к организации подпольного казино во Всеволожске в Ленинградской области задержаны две женщины в возрасте 20 и 29 лет.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ было установлено местонахождения нелегального казино в городе Всеволожск. Игорное заведение находилось в жилом доме, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В среду, 31 июля, в ходе следственных действий по данному адресу в квартире было обнаружено подпольное казино, где азартные игры проводились при помощи компьютеров со слот-играми. В ходе обыска было изъято 60 компьютеров.

Сотрудниками правоохранительных органов установлена причастность двух женщин в возрасте 20 и 29 лет к организации данного нелегального заведения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Женщины отпущены под подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти неизвестные обокрали гараж на полмиллиона рублей.