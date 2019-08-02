В Ленобласти неизвестные обокрали гараж на полмиллиона рублей

В четверг, 1 августа, сотрудникам полиции Приозерского района Ленинградской области стало известно о краже имущества из гаража.

К сотрудникам полиции обратился 62-летний житель поселка Кузнечное с заявлением, что ночью неизвестные злоумышленники проникли в его гараж путем отжатия дверей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступники совершили кражу квадроцикла стоимостью 370 тысяч рублей, мотоцикла за 56 тысяч рублей, удочек, спиннингов, перфоратора и прочих инструментов. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Полицеские занимаются расследованием преступления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что раскрыто покушение на убийство в Выборгском районе.