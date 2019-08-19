Назвали плюсы и минусы растворимого кофе

Растворимый кофе не так прост, как кажется. Фото: Pixabay

Растворимый кофе не так прост, как кажется. Фото: Pixabay

Эксперты объяснили особенности влияния такого кофе на организм в отличие от зернового.

Исследователи сообщили, что именно растворимый кофе вызывает зависимость. Начавшееся в 1938 году массовое производство этого напитка быстро захватило рынок. Все началось с компании Nestle, в составе как и сейчас было сырье, потерявшее товарный вид, и смешанное с сахаром, сухим молоком и ароматизаторами.

Все три вида растворимого кофе (порошкообразный, гранулированный и сублимированный) влияют на человеческий организм одинаково. Если говорить о плюсах ,то они весьма относительны: мочегонный эффект (одновременно помогает снять отеки и вымывает кальций), дешевизна и легкость в приготовлении.

Минусы: расшатывается нервная система, повышается давление и как следствие риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Также специалисты отметили возможность развития гастрита и язвенной болезни.

Интересный факт заключается в том, что растворимый кофе содержит больше кофеина, чем зерновой.

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