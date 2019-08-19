Алкоголь без лицензии в Петербурге оценили в четверть миллиона

Алкоголь без лицензии в Петербурге оценили в четверть миллиона
Бутылки поедут на склад конфискованного. Фото: pixabay.com

Индивидуальный предприниматель из Приморского района оштрафован судом.

Нелегальный алкоголь нашли в магазине на Ольховой улице Петербурга. Индивидуальный предприниматель заплатит в казну крупный штраф.

В магазине Приморского района Петербурга нашли алкоголь, который нельзя продавать без лицензии и сопроводительных документов, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 19 августа. Бутылки и банки вывезли из точки и отправят на склад конфискованной продукции.

Прокуратура Петербурга постановила составить протоколы по факту незаконной продажи алкоголя. Позже Арбитражный суд Петербургу и Ленобласти назначил бизнесмену штраф в общей сумме превышающий 250 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Минздрав предлагает делать работникам тесты на алкоголь.

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Алкоголь без лицензии в Петербурге оценили в четверть миллиона