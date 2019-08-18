Минздрав предлагает делать работникам тесты на алкоголь

Алкогольные корпоративы могут уйти в прошлое. Фото: Pixabay

Алкогольные корпоративы могут уйти в прошлое. Фото: Pixabay

Трезвые корпоративы и алкотестер появятся на предприятиях.

Министерство здравоохранения России, развивая программу «Укрепление здоровья работающих», предложило руководству предприятий ввести тестирование на уровень алкоголя в организме.

В самой программе Минздрава обозначена цель такой процедуры: «снижение количества несчастных случаев на производстве».

Как сообщают РИА Новости, проводиться такая проверка будет при помощи алкотестера. А поддерживаться положительные тенденции планируют при помощи «трезвых» корпоративов, без алкоголя на мероприятиях.

Ранее GazetaSPB сообщила о методах Минздрава в борьбе с курильщиками на работе.