Петербуржцу грозит до 8 лет тюрьмы за избиение матери

Женщина не звонила в полицию, так как боялась сына. Фото: pixabay.com

Женщина не звонила в полицию, так как боялась сына. Фото: pixabay.com

Пенсионерка отказалась давать 38-летнему мужчине деньги на алкоголь.

Петербуржец избил мать за то, что она не дала ему денег на алкоголь. Сейчас дело идет в суд Выборгского района.

Следствие установило, что 38-летний мужчина нанес матери тяжелые побои в январе 2019 года. Она не обратилась в полицию, так как боялась мести со стороны сына, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурге 19 августа.

Правоохранительные органы Петербурга все же приехали в квартиру — их вызвал младший сын женщины. Мужчину задержали — у него уже имеются судимости. Возбуждено уголовное дело. Сейчас 38-летнему мужчине утвердили обвинение, дело отправляют в суд. Злоумышленник может попасть в тюрьму на 8 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге спасают младенца с треснувшим черепом.