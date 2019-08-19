Дело об убийстве кафельной плиткой в Ломоносове идет в суд

Петербуржцы привязали жертву скотчем и проводами к стулу.

Двух петербуржцев обвинили в убийстве с особой жестокостью. Пьяные мужчины по предварительному сговору убили знакомого в гараже в Ломоносове.

Следствие установило, что злоумышленники избили мужчину, привязали его скотчем и проводами к стулу и использовали для убийства то, что было под рукой: топор, полено, кафельную плитку, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 19 августа. После убийства петербуржцы забрали имущество жертвы на сумму около 60 тысяч рублей.

Сейчас в Санкт-Петербургский городской суд идет уголовное дело с обвинениями в убийстве по сговору и с особой жестокостью, плюс в разбое с нанесением тяжелого вреда здоровью.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в квартире дома на Беговой улице Санкт-Петербурга с потолка закапала кровь.