В России увеличилось число людей больных гастритом

В 2013 году количество больных гастритом и дуоденитом составляло 3,8 млн человек, а в 2018 году это число выросло до 4,1 млн человек. Фото: pixabay

В 2013 году количество больных гастритом и дуоденитом составляло 3,8 млн человек, а в 2018 году это число выросло до 4,1 млн человек. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что за последние пять лет в стране на 7% увеличилось количество больных гастритом и дуоденитом.

В период с 2013 года по 2018 год в России увеличилось число жителей, страдающих гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки). Об этом пишет RT, приводя данные Минздрава.

В 2013 году количество больных гастритом и дуоденитом составляло 3,8 млн человек, а в 2018 году это число выросло до 4,1 млн человек. Чаще всего данными заболеваниями страдают жители Алтайского края — 7510,5 случаев на 100 тысяч населения, Чувашии- 4735 случаев и Карелии — 4609,9 случаев. Следом идут Ненецкий АО и Санкт-Петербург.

Меньше всего проблем с желудком и кишечником у жителей Еврейской АО — 1180,1 случаев.

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