В Сертолово «КамАЗ» въехал в автобус, из которого выходили пассажиры

В Сертолово &#171;КамАЗ&#187; въехал в автобус, из которого выходили пассажиры
Есть пострадавшие. Фото: Pixabay

По предварительным данным, кое-кто пострадал, но количество жертв не уточняется.

Все случилось сегодня, 19 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники к экстренных службах региона. В тексте сказано, что авария произошла на Выборгском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. «КамАЗ» въехал в автобус, высаживающий пассажиров на остановке в Сертолово. В результате есть пострадавшие, но сколько именно и в каком состоянии они находятся – непонятно.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела. Ии предстоит понять, как именно все произошло и по какой причине.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пострадавшего в ДТП на КАД Петербурга спасали на вертолете. ДТП произошло у съезда на Приморское шоссе к Кронштадту, сообщили очевидцы в социальных сетях. Мужчина не справился с управлением. Сейчас автомобиль стоит вне проезжей части в плачевном состоянии: покрышки лопнули, сработали обе подушки безопасности, вся машина покрыта пылью.

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В Сертолово «КамАЗ» въехал в автобус, из которого выходили пассажиры
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