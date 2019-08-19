Пострадавшего в ДТП на КАД Петербурга спасали на вертолете

Авария произошла у съезда на Приморское шоссе. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today

Авария произошла у съезда на Приморское шоссе. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today

Водитель Opel не справился с управлением и врезался в ограждение.

Авария произошла на КАД Санкт-Петербурга утром в понедельник 19 августа. Автомобиль Opel налетел на ограждение.

ДТП произошло у съезда на Приморское шоссе к Кронштадту, сообщили очевидцы в социальных сетях. Мужчина не справился с управлением. Сейчас автомобиль стоит вне проезжей части в плачевном состоянии: покрышки лопнули, сработали обе подушки безопасности, вся машина покрыта пылью.

Водитель Opel получил травмы. Жители Санкт-Петербурга заметили вертолет санитарной авиации, который сел на кольцевую: сообщается, что мужчину забрали с КАД Петербурга в тяжелом состоянии.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в ДТП на КАД Санкт-Петербурга пострадали трое, в том числе ребенок.