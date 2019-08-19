В Курортном районе нашли снаряд времен ВОВ

Снаряд уже вывезен для утилизации на полигон. Фото: https://vk.com/ ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Снаряд уже вывезен для утилизации на полигон. Фото: https://vk.com/ ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Его вывезли для ликвидации только спустя сутки, никто не успел пострадать.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Уточняется, что боеприпас нашли в Курортном районе на улице Комсомола недалеко от дома 22А. Он лежал там со времен Великой Отечественной войны, но нашли его только сейчас. О снаряде сообщили в воскресенье, но его не удалось вывезти сразу. На данный момент находку уже вывезли на полигон для ликвидации.

Напоминаем, что при обнаружении мины стоит сразу позвонить в спецслужбы и ни в коем случае не пытаться их трогать. Лучше всего сделать все, чтобы никто больше не мог подойти к нему – это чревато последствиями.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Калининском районе найдено более 20 снарядов времен ВОВ. По тому адресу, где были найдены военные боеприпасы, сейчас размещена строительная площадка. Предполагается, что артиллерийские снаряды были обнаружены во время проведения земельных работ. На данный момент они не представляют собой опасности.