В Калининском районе найдено более 20 снарядов времен ВОВ

В Калининском районе найдено более 20 снарядов времен ВОВ
Снаряды будут утилизированы. Фото: mchs.gov.ru

В понедельник днем, 29 июля, рядом с домом 4 по улице Богословской в Калининском районе Санкт-Петербурга были найдены 24 артиллерийских снаряда.

Установлено, что боеприпасы относятся ко времена Великой Отечественной войны. Уже через 5 часов после находки снаряды были вывезены сотрудниками ОМОН для утилизации, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По тому адресу, где были найдены военные боеприпасы, сейчас размещена строительная площадка. Предполагается, что артиллерийские снаряды были обнаружены во время проведения земельных работ. На данный момент они не представляют собой опасности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что салют с осколками вышел у военных, а бизнесмены не оплошали. Зрителям праздничного салюта на голову падали пластиковые осколки от снарядов.

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