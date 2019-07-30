Салют с осколками вышел у военных, а бизнесмены не оплошали

Салют на День ВМФ велся военными с Петропавловки и бизнесменами из Кронштадта. Фото: vk.com

Салют на День ВМФ велся военными с Петропавловки и бизнесменами из Кронштадта. Фото: vk.com

В воскресенье зрителям праздничного салюта в честь Дня ВМФ падали на голову пластиковые осколки от снарядов. Это стало поводом для выяснения, кто был ответственен за залпы.

Салют велся с двух точек — в Петропавловской крепости и в Кронштадте. С Петропавловки стреляли военные Западного округа, и как раз осколки от их стрельбы из-за сильного ветра попадали на набережные Невы, где стояли зрители. В Кронштадте салют прошел без нареканий, однако «Фонтанка» выяснила, что его, скорее всего, устраивала именно та компания, которая проводила печально известный салют в Минске на День независимости.

3 июля в Минске во время салюта погибла женщина. Ее убило осколком снаряда, взорвавшегося на старте. Салют там проводила подмосковная компания «Пиро-Росс», с которой белорусские власти сотрудничают более 10 лет. Оказывается, услугами этой компании долгое время пользуются и власти Петербурга. К моменту минской трагедии Петербург уже заключил контракт стоимостью 600 тыс. рублей с «Пиро-Росс» на проведение салюта в Кронштадте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что день ВМФ завершился артиллерийским салютом, от которого на набережную летели осколки