Алексей Воробьев обещал фанатам нижнее белье за поддержку

Певец хочет, чтобы на него обратил вниманием бренд Calvin Klein.

С необычной просьбой Алексей Воробьев обратился к подписчикам в Instagram-аккаунте. Он опубликовал фотографию, на которой он плавает в бассейне, демонстрируя плавки и пресс. Воробьев написал, что мечтает сняться в рекламе бренда Calvin Klein, но пока что на него не обращают внимания. Он попросил фанатов поддержать его и распространить пост, чтобы представители бренда рассмотрели его кандидатуру для контракта. До тех пор Воробьев, увы, будет вынужден позировать в других трусах.

Певец пообещал, что, если он получит заветное предложение, он подарит каждому поддержавшему его человек нижнее белье. Пока что Воробьев все еще сидит без контракта.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Лобода прокомментировала свою ссору с Лазаревым. Она сказала, что люди все разные и порой ведут себя очень странно, а также призвала Лазарева объяснить, что не так.