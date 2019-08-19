В Канаршино тушили квартиру в жилом доме

По предварительным данным, всех людей успели эвакуировать, и никто не пострадал.

Все случилось сегодня, 19 августа. Обо всем сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области. Уточняется, что огнем была охвачена квартира в Волосовском районе в деревне Канаршино. О пожаре сообщили в пять часов вечера, спасатели прибыли на место незамедлительно и примерно через час им удалось ликвидировать его. С возгоранием боролись десять человек и три единицы техники.

Спасатели рассказали, что пожар успел охватить 10 квадратных метров. Жильцы лишились обстановки квартиры. Из-за чего произошло возгорание – непонятно. Также не уточняется, есть ли пострадавшие. Пока что о них ничего не говорится, так что, скорее всего, все остались целы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге BMW сбил четыре машины и сгорел. В результате многочисленных ударов BMW 525 загорелся, а виновник ДТП, находившийся внутри, получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. За тушение горящего автомобиля принялись пожарные.